“Dream”, mostra al Chiostro del Bramante audioguida con voci di Preziosi e Capotondi

È un viaggio tra paure e desideri quello promesso da “Dream. L’arte incontra i sogni”, la mostra allestita al Chiostro del Bramante di Roma dal 29 settembre al 5 maggio. A cura di Danilo Eccher, l’esposizione accoglie opere di grandi artisti, italiani e non, in un allestimento particolarmente suggestivo: da Mario Merz a Christian Boltanski, da Bill Viola a Luigi Ontani e Anish Kapoor, i protagonisti offrono al pubblico direttamente i loro sogni. Lo fanno attraverso lavori site specific o ripensati per gli spazi del Chiostro, capaci di costruire, ognuno con il proprio linguaggio, tanti piccoli mondi, emblemi di equilibri, fragilità, scoperte, riflessioni, gioie, dubbi.Ad arricchire il percorso, anche il progetto “Le voci del sogno”, mai realizzato prima: a disposizione del pubblico una speciale audioguida che trasmette 14 racconti inediti, scritti per l’occasione dallo scrittore, sceneggiatore e regista Ivan Cotroneo, e recitati da altrettanti attori, tra cui Alessandro Preziosi, Cristiana Capotondi, Marco Bocci.