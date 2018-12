A Firenze la mostra “Vasimania: dalle Explicationes di Filippo Buonarroti al vaso Medici”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si intitola “Vasimania, dalle Explicationes di Filippo Buonarroti al vaso Medici”, la mostra in programma a Casa Buonarroti a Firenze dal 12 dicembre al 28 febbraio. L'esposizione, a cura di Maria Grazia Marzi e Clara Gambaro, permette di ammirare anche il vaso di Eufronio, proveniente dal museo archeologico di Arezzo.Per comprendere il senso dell'iniziativa bisogna guardare al 1726, quando usciva a Firenze il “De Etruria regali”, opera dello storico scozzese Thomas Dempster, con l'aggiunta delle “Explicationes et conjecturae” di Filippo Buonarroti, che aveva corredato lo studio con un apparato grafico di reperti archeologici. La mostra intende analizzare l'interesse per una classe di materiali che da qual momento in poi entra nel panorama antiquario e collezionistico: la ceramica. I reperti si alternano a preziose pubblicazioni, fra queste “Explicationes” del Buonarroti. In mostra anche disegni di eccezionale valore, come quello dedicato al “Vaso Medici” ritrovato tra le carte del Buonarroti.