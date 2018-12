A Roma la presentazione del libro che insegna alle donne come trovare la via della felicità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esiste una ricetta per le donne per essere felici? Come arrivare ad un percorso capace di donare serenità all'universo femminile? A dare qualche risposta ci prova l'autrice di un libro intitolato (non a caso) "Il sorriso delle donne imperfette, viaggio nell'alfabeto del benessere" (edizioni San Paolo) di Elvira Frojo che, a partire dal quotidiano, offre alle lettrici una speranza e un incoraggiamento per andare avanti, per migliorarsi, e ritenere che la vita possa sempre essere foriera di energie positive. Basta cercarle con determinazione. Frojo ne è convinta e si interroga su come raggiungere uno stato di benessere fronteggiando l'incertezza del quotidiano, che non è proprio un cammino lineare, anzi, spesso è un cammino tortuoso ma è proprio durante questo viaggio esistenziale che si supera il senso di isolamento, le paure, i fantasmi. Il libro è un resoconto di vita vissuta di tante donne che il destino aveva fatto sentire imperfette, inadeguate. Il libro verrà presentato a Roma, a Le Carrè Francais in Via Vittoria Colonna, 30 mercoledì 5 dicembre alle ore 18.