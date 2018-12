Roma, con Abraham Yehoshua si apre la fiera "Più Libri, Più Liberi"

Libri sulla "Nuvola". S'inaugura domani la fiera della piccola e media editoria "Più libri, più liberi" che dal 5 al 9 dicembre torna per il secondo anno al Roma Convention Center-La Nuvola all'Eur. A chiudere la giornata d'apertura l'atteso incontro con il grande scrittore israeliano Abraham Yehoshua, in dialogo con Leonetta Bentivoglio, del quale arriva in libreria per Einaudi "Il tunnel". E nel pomeriggio è prevista anche la presenza del ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, protagonista di un incontro con Paolo Conti sul tema "Lettura: primo motore della cultura".



Dedicata a "Per un nuovo umanesimo. Una risposta agli egoismi del nostro tempo", la fiera, evento editoriale più importante della Capitale, vedrà gli interventi di Annamaria Malato, presidente Più libri più liberi; Ricardo Franco Levi, presidente Associazione Italiana Editori-AIE; Luca Bergamo, vicesindaco con delega alla crescita culturale di Roma Capitale e Massimiliano Smeriglio, vicepresidente e assessore formazione, diritto allo studio, università e ricerca, attuazione del programma della Regione Lazio.



Tra i primi appuntamenti, la diretta Rai con lo speciale di "Quante storie" condotto da Corrado Augias, durante il quale interverranno, tra gli altri: Enrico Vanzina, autore del libro 'La sera a Romà (Mondadori), Flavio Caroli che racconterà le bellezze della Capitale, la storica dell'architettura Claudia Conforti, che ripercorrerà la storia del quartiere Eur, Aurelio Picca, che parlerà di periferie. E poi, Gigi Proietti in un video in cui reciterà un sonetto del Belli su piazza Navona, un filmato di Andrea Rolli sulla Street Art delle periferie raccontato da Sabina De Gregori, un raro documentario con Federico Fellini che parla dell'Eur, un ricordo di Bernardo Bertolucci e uno sketch di Lillo e Greg dedicato a Roma.



Con oltre 650 appuntamenti in 5 cinque giorni e 545 espositori, la fiera nel giorno d'apertura vedrà anche l'arrivo di Ilaria Cucchi che insieme a Carlo Bonini presenterà il graphic novel "Il Buio. La lunga notte di Stefano Cucchì" (Round Robin) di Emanuele Bissattini, Floriana Bulfon, Domenico Esposito, Fabio Anselmo e Claudia Giuliani, e del direttore del Corriere della sera Luciano Fontana in dialogo con il capo della Polizia Franco Gabrielli, in un incontro su 'L'etica della responsabilità', in collaborazione con Poliziamoderna.



Promossa e organizzata dall'AIE, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura, del ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Camera di Commercio di Roma e di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE, ha, tra gli eventi speciali, la premiazione delle iniziative de Il Maggio dei Libri.



Agli incontri per lo scambio dei diritti al Rights Centre - all'interno del nuovo polo business e professionale - parteciperanno 30 operatori stranieri provenienti da 21 Paesi: Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Francia, Germania, Indonesia, Giappone, Lituania, Messico, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, USA.

