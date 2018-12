«Corri», il libro-rivelazione di Roberto Di Sante a "Più libri più liberi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Corri. Dall'inferno a Central Park" sbarca domani 8 dicembre a "Più libri più liberi" Il libro rivelazione diverrà presentato alle 17.30 alla Nuvola all'Eur. Con l'autore, alla Sala Nettuno, ci sarà il giornalista Fabrizio Paladini. "Sono felice ed emozionato - racconta Di Sante - perché un anno fa era un sogno essere qui. La presentazione coincide poi con una nuova ristampa del romanzo che ormai non è più il mio ma è stato adottato da migliaia di persone". "Corri", edito da Ultra, è diventato infatti un piccolo caso nel panorama editoriale, tanto che il 14 ottobre è approdato anche al 48 Congresso Nazionale di Psichiatria a Torino. Il libro, in parte autobiografico, narra la storia di un uomo che attraverso la corsa riesce ad uscire dal tunnel della depressione, malattia che fino a qualche anno non veniva neanche riconosciuta come un vero e proprio disturbo, da cui troppo spesso è difficile uscirne se non con l'aiuto di appositi farmaci e di un supporto psicoterapeutico appropriato.Il "miracolo" per lo scrittore, Roberto Di Sante, invece è stato quello di riuscire giorno dopo giorno a balzare fuori dal lungo e buio tunnel della depressione proprio grazie al podismo ed al suo potere terapeutico. Un libro che sta continuando a riscuotere consensi sempre più crescenti. L'autore, infatti, riceve decine di lettere al giorno provenienti da tutte le parti d'Italia e non solo, da persone che hanno fatto proprio il libro per combattere le loro battaglie quotidiane e le difficoltà che incontrano nel corso della vita. "Dalla primavera scorsa - aggiunge Di Sante - sto girando l'Italia, invitato alle varie presentazioni. Lo faccio per restituire tutto quello che il libro mi sta dando. E anche per lanciare agli altri il "filo magico" di una passione che mi ha salvato. Mai smettere di sognare. Mai...".