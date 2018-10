Paganini diventa un graphic novel, a raccontare la storia è il suo celebre violino Cannone di Guarneri del Gesù

La storia comincia così: nella Sala dei violini a Palazzo Tursi una comitiva osserva i due preziosi strumenti di Paganini: il Cannone, il famoso Guarneri del Gesù, e la sua copia, il Villaume; quando il gruppo esce e resta solo una giovane musicista, il violino si anima e racconta la storia del suo padrone. Inizia così il graphic novel

Paganini

edito da De Ferrari in concomitanza con il

Genova Festival Paganin

e la mostra a Palazzo Ducale

Paganini rockstar

. Quattro gli autori: Roberto Iovino e Nicole Olivieri (soggetto e testi delle schede), Gino Andrea Carosini (sceneggiatura e i disegni delle schede), Marco Mastroianni (disegni).



Con alcune tavole si rivivono le avventure della tournée europea (dal 1828 al 1834), le case di Paganini fra Genova e Parma, Cremona e la liuteria con i Guarneri e gli Stradivari, i guadagni calcolati in rapporto al nostro tempo, le testimonianze dei grandi del tempo, la sua eredità artistica raccolta dai Beatles, da Hendricks, da Michael Jackson e Madonna. Il libro verrà presentato a Lucca Comics. «Paganini - spiega Iovino - è stato il primo grande divo della musica strumentale. Ha anticipato le star rock dettando la moda, creando un fanatismo senza precedenti. Un personaggio ancora di una modernità straordinaria». «Abbiamo pensato di affidare il racconto al Cannone - aggiunge Nicole Olivieri - perché il Guarneri è stato il suo fidato compagno di viaggio in pratica per tutta la vita. Un testimone privilegiato. E abbiamo poi pensato di far conversare il violino con una giovanissima violinista, in modo da sviluppare la storia attraverso un dialogo contrapponendo il passato al presente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA