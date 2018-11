Lorena Bianchetti, folla in libreria per l'esordio letterario della conduttrice Rai

Sala gremita, amici e tanti volti noti, ieri sera alla Libreria Feltrinelli Colonna per l’esordio letterario di Lorena Bianchetti. La conduttrice della trasmissione Rai “A sua immagine”, raggiante, al sesto mese di gravidanza, è da pochi giorni in libreria con “Una guerriera disarmata. La battaglia quotidiana delle donne normali” (Piemme): la storia sua e delle tante donne che, senza abdicare ai propri valori e con la loro diversità, possono dire di avercela fatta. «Come tutte le donne ho combattuto e combatto infinite battaglie. A volte ho vinto, a volte ho perso. Senza mai giocare a carte con i disonesti. Impegno, sacrificio e sete di imparare sono le uniche armi che abbiamo per vincere», dice Lorena Bianchetti che si definisce una guerriera dalle armi spuntate.



In questo libro c’è una donna, che nell’esplorazione di se stessa parla soprattutto alle donne, e nella filigrana di una vita traspare la vicenda professionale di una giornalista piena di curiosità e di passione. Lorena Bianchetti racconta tante storie, narrando al contempo anche la sua, la battaglia di una donna normale, che ha voluto restare se stessa nel mondo della comunicazione, pur avendo il privilegio di condurre i più grandi eventi ecclesiali degli ultimi vent’anni accanto a ben tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e papa Francesco. Il racconto s’intreccia a tante riflessioni sull’oggi e sul futuro, sul valore della sconfitta e sulla necessità della tenacia, sulla bellezza del nostro Paese e di quegli “angeli in carne e ossa” incontrati lungo il cammino, che giungono sempre in soccorso, ogni volta che ci si mette dalla parte del bene.

Ieri sera alla presentazione, moderata dalla giornalista Azzurra Della Penna, sono intervenuti tanti amici e volti noti: tra gli altri, Carmen Russo con la piccola Maria, il giornalista del Tg1 Alberto Matano, il direttore di Rai2 Andrea Fabiano, il direttore di Rai1 Angelo Teodoli, Giancarlo Leone, il cantante Amedeo Minghi, Sebastiano Somma, la soprano di fama internazionale Carmen Giannattasio, lo scrittore Giancarlo Dotto con la bellissima compagna Manuela, il conduttore di Rai2 Nicola Prudente, la conduttrice di Unomattina Benedetta Rinaldi, il capostruttura di Rai Radio2 Antonio Caggiano, il Maestro Gianni Mazza, i responsabili di "A Sua Immagine" Gianni Epifani (CEI) e Laura Misiti (RAI), la cantante Silvia Salemi, l’inviata Rai Ilenia Petracalvina, la conduttrice di Buongiorno Benessere Vira Carbone, la regista de La Vita in Diretta Nicoletta Chiadroni e il cardiologo Antonio Rebuzzi.

Ultimo aggiornamento: 10:47

