“Denecia. Autobiografia di una barca” del violoncellista Roberto Soldatini domenica 21 ottobre al Castello di Santa Severa

Denecia, la casa-barca di Roberto Soldatini, violoncellista, direttore d'orchestra, navigatore solitario nonché scrittore, domenica 21 ottobre approda al Castello di Santa Severa. A

lle 16 nella Sala del Nostromo avrà luogo la singolare presentazione del libro

Denecia. Autobiografia di una barca

na performance a cura dell’autore Roberto Soldatini. I testi non verranno solo letti ma avranno l'accompagnamento musicale di un violoncello Stradivari del 1714. Lo spettatore vivrà una rotta immaginaria attraverso scene della letteratura di mare, da quella classica a quella moderna, da Jules Verne a Jacques Brel, da Björn Larsson a Roberto Soldatini stesso.



L'evento è organizzato da Regione Lazio, LazioCrea, Mibac, Comune di Santa Marinella e Coopculture. La Denecia sarà attraccata al porticciolo di Santa Marinella e nel libro si racconta della sua nascita, dei suoi compagni di viaggio, dei loro amori e delle loro disavventure. Ma anche dei luoghi che ha conosciuto, ovviamente visti sempre e soltanto da dove li può vedere una barca: dal mare. Più di ottantamila chilometri d’acqua, dall’Inghilterra alla Grecia, passando per la Francia, la Corsica e la Sardegna. La barca racconta il mondo dalla sua prospettiva, come se fosse un extraterrestre. Roberto Soldatini, direttore d’orchestra, compositore e violoncellista, ha deciso anni fa di fare della barca la propria casa e di salpare alla volta dell’Oriente in compagnia di

Stradi

, il suo violoncello. Senza smettere comunque di fare concerti e insegnare in Conservatorio: l'indirizzo sulla sua carta d’identità è la banchina del porto di Napoli dove Denecia è ormeggiata.

” (Mursia editore), con u