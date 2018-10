Addio allo scrittore Arto Paasilinna, autore di storie tragicomiche sul Grande Nord

È morto a 76 anni lo scrittore finlandese Arto Paasilinna, conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo romanzo

L'anno della lepre

che in Italia ha venduto finora oltre 120.000 copie.



Malato da tempo, Paasilinna è morto in una casa di riposo vicino a Helsinki. Tra le sue opere più importanti, uscite in Italia per Iperborea, che dal 1994 a oggi ha pubblicato 17 titoli, anche

Piccoli suicidi tra amici

e

Il migliore amico dell'orso

.

Definito da critici e lettori l'inventore del genere umoristico-ecologico, vista la sua vicinanza ai temi ambientali e naturalistici, Paasilinna ha ironizzato con sottile umorismo su qualunque tema, anche e soprattutto su quelli più complessi e drammatici.



Le sue storie tragicomiche sulla vita nel Grande Nord, insieme alla sua acuta visione della società finlandese, allo stesso tempo amara e divertente, sono diventate un cult per diverse generazioni di lettori.

