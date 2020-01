“Me contro Te” e l’assalto dei mini fan

Ludovica e Angelica sono arrivate al centro commerciale in zona Porta di Roma di prima mattina. Le due amichette di circa dieci anni hanno convinto i genitori ad accompagnarle. Del resto l’appuntamento é di quelli da non perdere. Nel primo pomeriggio è previsto l’arrivo dei Me contro Te, la coppia di youtuber che proprio ieri ha presentato ai loro innumerevoli fan il loro esordio cinematografico “Me contro Te il film - La vendetta del Signor G”, per la regia di Gianluca Leuzzi che arriverà ufficialmente nelle sale il prossimo 17 gennaio. I due fidanzatini siciliani, Sofia Scalia e Luigi Calagna - che in solo cinque anni hanno conquistato oltre quattro milioni di iscritti al loro canale su youtube con punte di visualizzazioni dei loro video che hanno raggiunto anche i dieci milioni - hanno anticipato il loro atteso battesimo sul grande schermo con un mini tour in alcune sale cinematografiche in giro per la città. Tre mini eventi che si sono trasformati in altrettanti bagni di folla. Dopo aver salutato i tanti bambini presenti in zona Bufalotta, le due star di youtube salgono su un van scuro, scortati da un imponente cordone di sicurezza organizzato dalla Warner Bros Italia, produttrice del lungometraggio, per dirigersi in direzione zona Fiumicino-Parco de Medici. Anche qui trovano ad aspettarli tanti piccoli “seguaci”, come Eleonora, sette anni, accompagnata dal fratellino Mattia e dalla loro giovane mamma Elisabetta: «I Me contro Te ci piacciono da morire – esclamano in coro i bambini sperando di riuscire almeno a scattare una foto ricordo – passiamo molto tempo a vedere i loro video. E ora abbiamo anche la possibilità di ammirarli al cinema. Non ci sembra vero». L’attesa si trasforma in urla di gioia quando finalmente la coppia entra in sala. Da sotto le sedie spuntano cartelli inneggianti i due giovani siciliani. Più che a un cinema sembra essere in una curva da stadio. Il copione si recita di nuovo: il mitico ”saluto delle trote” fatto tutti insieme, un selfie generale con il pubblico festante e via verso il terzo e ultimo appuntamento. Questa volta la location è nel cuore della città, nella multisala in zona Prati. E qui spunta una fan d’eccezione: è Carmen Russo che ha portato la piccola Maria ad incontrare i loro idoli: «Mia figlia è pazza di loro - racconta la showgirl - si immedesima nei loro racconti forse perché anche noi abbiamo un cagnolino come il loro». Anche lei sembra cercare una spiegazione al grande successo dei Me contro Te. Nell’attesa di trovarla parlano i fatti: tre sale cinematografiche della città soldi out da giorni, centinaia di bambini in delirio per loro. Insomma come dice Luigi prima di salutare il pubblico «Dai video da una cameretta (di Sofi) siamo riusciti ad arrivare al grande schermo. Sembra di vivere un sogno». Ma invece è tutto vero e come si dice in questi casi: comunque vada sarà un successo.

