Wags giallorosse, dalla moglie di Dzeko a lady Mancini: la formazione è vincente

Il segreto di una grande squadra è fare gruppo. E mentre i calciatori della Roma provano a costruirlo dentro il rettangolo di gioco, le loro mogli sono già a buon punto. L'altra sera, infatti, alcune wags giallorosse sono andate a cena in un noto locale di Trastevere. Cristante, Dzeko, Jesus, Mancini, Pastore, Spinazzola: questa la formazione, in rigoroso ordine alfabetico, delle signore che hanno preso posto a tavola. Un giusto mix fra vecchie e nuove arrivate, con le prime con il delicato compito di spiegare alle altre tutti i segreti della piazza romana da sempre considerata pericolosa. Le wags, naturalmente, non sono passate inosservate. «Del resto hanno esclamato dei ragazzi - non capita tutti i giorni di vedere sedute a un tavolo di un ristorante tante bellezze». Qualcuno ne ha anche approfittato per una foto. Le donne in giallorosso non sono sembrate per nulla infastidite da tanta attenzione e hanno continuato a mangiare come nulla fosse. Anche il menù ha rispettato la tradizione culinaria romana. Alla fine della cena, e dopo una breve passeggiata tra i vicoli del rione, il gruppo si è sciolto per far ritorno ognuna alle proprie abitazioni con la consapevolezza che per ottenere le vittorie sperate, che mancano da troppo tempo, anche l'affiatamento femminile ha la giusta importanza.