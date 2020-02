© RIPRODUZIONE RISERVATA

La moda pagata al kilo. Oltre mille persone sono accorse nella giornata di ieri alla Città dell'Altra Economia per partecipare al VinoKilo - Vintage Kilo Sale, il primo evento romano dedicato al recupero dell'abbigliamento vintage. Tanti appassionati che hanno potuto accaparrarsi uno dei settemila capi di abbigliamento provenienti dalla Germania. Magliette, borse, giacconi, cinture e scarpe a disposizione con l'unica accortezza di non perdere troppo tempo a pensare visto che si trattano di capi unici e si rischia di vedersele soffiare sotto il naso. Unici come l'idea del giovane promotore Matteo Merletti che per la tappa capitolina si è avvalso anche della collaborazione dell'attrice Astrid Meloni e Antonella Britti. Un'iniziativa modello, che dopo Roma farà tappa in altre città italiane, che è nata in contrapposizione all'importante impatto ambientale dato dalla moda fast fashion, tra le prime cause che inficiano sul pianeta. Nel pomeriggio è arrivata anche l'attrice Isabel Russinova con il marito e regista Rodolfo Carraresi Martinelli. La coppia non ha resisto all'acquisto di pezzi unici con cui ha riempito le eco-buste VinoKilo che nella giornata hanno popolato il quartiere Testaccio. La manifestazione prosegue anche oggi dalle 10 alle ore 20.