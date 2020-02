Nel Salone delle Fontane all'Eur tre giorni di degustazioni per scoprire i vini italiani top

Fino a domani si rincorrono gustosi party, annaffiati da esclusivi nettari, nel Salone delle Fontane dell’Eur. Perché il buon bere è sempre una grande attrattiva per il mondo glam della Capitale. Specialmente se in ballo c’è la possibilità di scoprire i migliori vini italiani del 2020, come è stata la vendemmia, quali le sorprese all’assaggio, quali le cantine premiate per il loro eccellente lavoro. Queste e molte altre le novità da scoprire durante la ventunesima edizione de “I migliori vini italiani” di Luca Maroni, arrivato all’appuntamento con la moglie Irene, la figlia Beatrice e la sorella Francesca Romana. La kermesse, organizzata da oltre 20 anni, ogni anno riunisce a Roma la migliore produzione vitivinicola d’Italia: 4 giorni di degustazioni libere e illimitate, oltre 140 cantine, 800 vini alla mescita, laboratori, eccellenze gastronomiche, degustazioni, momenti di approfondimento con grandi ospiti, ma anche musica dal vivo e intrattenimento.



Si prevedono 50.000 brindisi, cene gourmet, degustazioni doc e vip. Tra i prenotati illustri la bellissima Vittoria Belvedere con il suo Vasco Valerio, grande giocatore di golf, Giovanna Savignano con David Riondino e Barbara Palombelli. Ma anche Massimo D’Alema, Giorgio Meneschincheri, il notaio Luigi Pocaterra, attentissimo in sala, il giornalista Gianluca Semprini. Filo conduttore il gusto delle erbe aromatiche: dolci o amare, pungenti o lenitive. Elementi insostituibili per arricchire i piatti ma anche per donare ai vini una miscellanea di aromi e profumi che si sprigionino nel bicchiere. E ieri è arrivato Giuseppe Garozzo Quirini, il “conte” di Masterchef e Valeria Cesari. Notte di gusto e di scoperte a base di panure di semi croccanti e zenzero. Tutte cose già apprezzate i questi giorni dal regista Michele La Ginestra e Bruno Vespa, che di vino ne sa qualcosa.



