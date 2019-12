Videocittà, red carpet da Far west

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Videocittà come un villaggio western. È successo ieri sera in occasione della presentazione del film Oro & Piombo diretto dal giovane Emiliano Ferrara. In via Guido Reni ricreata una tipica ambientazione con tanto di saloon, banconi e personaggi in costume. Anche il red carpet è stato allestito in tema far west, mentre gli ospiti, invitati dal manager Antonio Flamini, sono stati accolti dalle musiche di Ennio Morricone. Un effetto scenografico che ha incantato i presenti molti dei quali legati proprio al cinema di quei tempi come l'attore Franco Nero. Fra i primi ad arrivare Luciano Sovena, presidente della Roma Lazio film commissione, Eleonora Vallone, Sebastiano Somma, Alex Partexano, il premio Oscar Gianni Quaranta e Manuel de Teffè. Ecco Roberta Garzia, con un vestito a fasce colorate perfettamente in tema della serata, e Yassmin Pucci che calandosi nella parte si è fatta immortalare vicino a un tipico carro di quel periodo presente all'ingresso. Francesco Rutelli e il sottosegretario del Mibact, Anna Laura Orrico, prima che si spegnessero le luci dopo un intermezzo canoro del chitarrista blues Dan Mudd hanno preso posto in sala insieme a Federico Moccia, Christian Marazziti, Elisabetta Pellini, Claudia Cavalcanti, Lucia Starà e Janet De Nardis.