Emozioni in bianco e nero, scatti d’autore a San Lorenzo

Roma deserta, alle prime luci dell’alba. E’ il leit motiv della mostra fotografica di Olimpia Pallavicino, dall’85 all’89 assistente della grande Cristina Ghergo, con cui mosse i primi passi, e per molti anni fotografa di scena: 28 scatti in bianco e nero in cui l’artista coglie i dettagli più intimi della Capitale e ne fa un ritratto quieto in cui scorgere l’anima di questa città. “Roma Ricevuta”, questo il titolo della mostra allestita nel moderno spazio a via degli Ausoni, a San Lorenzo, aperta fino all’11 aprile. Ieri l’inaugurazione tra bollicine ed emozioni diverse che ogni foto suscita. Tra gli ospiti anche Nicolas Vaporidis. Immancabile la principessa Jeanne Colonna, accompagnata da Jean Paul Troili, lo scenografo premio Oscar Gianni Quaranta, Federico Forquet, Mila Brachetti Peretti con la figlia Mila, Muzio ed Elisabetta Sforza Cesarini.

