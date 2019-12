Un amore di commedia da ridere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amore come panacea di tutti i mali. Sembra essere questo il messaggio finale, non troppo subliminale, dello spettacolo Malato di sesso che ha debuttato al teatro Off/Off di via Giulia e dove rimarrà fino al prossimo 5 gennaio. Una commedia dai toni ironici diretta da Fabrizio Nardi, il famoso Pablo del duo comico con Pedro, e presentata da Viola produzioni. Sul palco come protagonista principale l'attore Francesco Apolloni che, dopo i successivi cinematografici e televisivi al fianco di colleghi del calibro di Claudio Santamaria, Raoul Bova, Ricky Memphis e Francesco Montanari, è tornato a solcare il palcoscenico teatrale regalando battute e gag davvero comiche e mai volgari.Accanto a lui la bella e affascinante blueswoman Rita Pilato e soprattutto il fedele Jack Russel, Sancho Panza. Proprio il simpatico cagnolino è la vera star della prima facendo divertire e, perché no, innamorare il numeroso pubblico presente. Un esilarante viaggio nel mondo dell'erotismo che ha incuriosito e affascinato anche i tanti personaggi del mondo dello spettacolo arrivati per salutare il debutto in scena del loro amico Apolloni. Un clima di festa che, anche grazie alle giornate natalizie, contagia il foyer del teatro che si trasforma ben presto in un continuo scambio di abbracci e di auguri.Proprio il rosso, il colore tradizionale del Natale, ha ispirato il vestito indossato dal volto della tv, Alda D'Eusanio che al suo arrivo è accolta dal saluto caloroso del regista teatrale Pino Strabioli. E mentre i due sono immersi in una piacevole chiacchierata ecco che vengono raggiunti anche da Stefano Coletta e Giovanni Anversa. Al gruppo si aggiunge infine anche Alessandro Haber che è anche uno dei primi a prendere posto in sala. Poco dopo di lui si accomodano anche Beppe Convertini seguito da Alma Manera e dalla manager Federica De Pasquale. Tra le prime file si vedono anche Ninni De Rossi che viene salutata dal giovanissimo attore e allievo Guido Quaglione. Poco dietro si scorgono Valentina Palazzari e Damiano Kounellis, mentre alle loro spalle si siedono l'attore Giancarlo Teodori e il costumista Roberto Prili Di Rado. Si spengono le luci, sul palco, accolto da un tripudio di applausi, arriva Appoloni in compagnia di Sancho Panza. Il pubblico si interroga se proprio quest'ultimo con il suo amore riuscirà a salvare il malato di sesso. Il fatto che al termine lo spettacolo è dedicato proprio a lui è un piccolo ma significativo indizio.