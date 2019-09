L'altra vita di Brignano e Spada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentazione in grande stile, ieri mattina, per il film Tutta un'altra vita, l'esilarante commedia che vede protagonisti tra gli altri Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paola Minaccioni. E tutto il cast al completo si è presentato puntuale al cinema Eden dove era in programma la prima per la stampa. Grande affiatamento fra i protagonisti che hanno raccontato spassosi aneddoti legati alla pellicola. La Minaccioni, in un vistoso vestitino blu elettrico, durante la conferenza ha anche approfittato per scattare un selfie insieme a Brignano. «Ilaria Spada - ha detto sorridendo l'attore - potrebbe fare tranquillamente la sceneggiatrice. Sul set, infatti, spara battute a ripetizione, mentre Paola è stata una grande spalla».Poi con un pizzico di orgoglio ha confessato: «Se avessi la possibilità di vivere per una settimana un'altra vita - come capita al tassista protagonista del film - sceglierei comunque di essere me stesso anche se a volte fare ridere per forza è un po' frustrante». Molto emozionati anche gli altri componenti del cast come Maurizio Lombardi, Daniela Terrieri e Monica Vallerini. Un lungo applauso, infine è stato tributato al regista Alessandro Pondi che ha dedicato il film al padre.