Tulipina, la floral design americana sbarca a Roma

Tulipina, la floral designer americana, che ha fatto della naturalezza il suo biglietto da visita, sarà infatti a Roma per un workshop esclusivo “Tulipina in Rome”, dal 26 al 28 marzo, ideato da Anthea Studio Floral Design, una realtà emergente nel panorama dell’arte floreale italiana, dall’anima contemporanea fatta da donne: Damiana Ferrari, Emanuela Agostino ed Angela Cavicchioni.



Venti fortunati e selezionati corsisti avranno modo di trascorrere due giorni, il 26 ed il 27, immersi nel verde della Tuscia e nei colori di splendide e profumatissime rose inglesi fatte arrivare dai migliori produttori del mondo, ospiti dell’Antico Borgo di Sutri. La sera del 28 marzo invece tutti si trasferiranno nella Capitale e precisamente sarà Villa Aurelia che dalla sua impattante posizione e bellezza, lascerà senza fiato oltre ai corsisti anche degli esclusivi ospiti che arriveranno da tutta Italia per partecipare alla presentazione del libro Color Me Floral, e che ammireranno inoltre l’artista all’opera mentre si cimenta nella realizzazione di una sua composizione.



A rendere ancora più piacevole la serata ci penserà Dior con un prezioso cadeau e dei magnifici scatti dell’ innovativo Jose Villa. L’organizzazione dell’evento è stato affidato alle event manager Vita Grilli, Anna Chiatto e Camilla Cascino. E la serata in diretta sarà raccontata tra interviste e descrizione dei momenti clou dalla social Reporter Angela Orecchio

