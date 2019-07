Totti, sfida a colpi di padel a Sabaudia per beneficenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ha fatto il suo ingresso sul campo di gioco, con la racchetta in mano, il pubblico sugli spalti lo ha acclamato ed applaudito come una star. Come quando entrava all’Olimpico. L’amore dei tifosi perè rimasto invariato anche ora che ha appeso gli scarpini al chiodo e che, per beneficenza, si diletta a giocare a padel tennis. D’altronde è noto il suo impegno da sempre per campagne a scopo sociale e in sostegno dei più deboli e dei malati. C’era anche lui tra i vip che hanno preso parte, venerdì e ieri, a, alla Gilletteorganizzata quest’anno a sostegno dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. L’ex capitano della Roma, che a Sabaudia è ormai di casa con tutta la sua famiglia, è stato pacificamente circondato da tifosi e soprattutto bambini che gli hanno chiesto selfie. E lui non si è tirato indietro, sempre sorridente e divertito prima di scendere in campo per la gara che si è rivelata agguerritissima. Suo compagno di squadra un altro indiscusso campione di calcio: Bobo Vieri.In realtà il loro non è un team inedito: i due avevano già giocato in passato insieme con la maglia azzurra della nazionale di calcio. La coppia ha affrontato il binomio composto dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dall’altro calciatore Vincent Candela. Al torneo vip hanno preso parte anche Antonio Cabrini, Ciro Ferrara, Eleonora Daniele, Luca Marchegiani, Monica Bertini, Giuliano Giannichedda, Andrea Perroni, Jimmy Ghione, Igli Tare, Flaminia Bolzan. Nel parterre avvistati anche Ivan Zazzaroni e Pier Luigi Pardo. Madrina della manifestazione la ballerina Rossella Brescia che ha lanciato la campagna di raccolta fondi AIL dedicata al progetto di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici “Dona 1 km” perché possano ricevere le cure necessarie senza doversi allontanare da casa e dall’affetto dei propri cari. A fare il tifo per Francesco Totti, a bordo campo, c’erano anche i suoi figli Cristian e Chanel che hanno seguito con attenzione le prodezze con la racchetta del padre. Dopo le fatiche del campo di gara i vip si sono ritrovati sulla spiaggia di Sabaudia per un esclusivo beach party notturno. Il suono suggestivo delle onde dello splendido mare pontino si è fuso con il ritmo della musica. Alla consolle non un dj qualsiasi ma Bobo Vieri, Bobo dj.