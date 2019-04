The New Pope, un set tutto trasteverino per Jude Law

Location trasteverina per il nuovo film di Sorrentino. La Basilica di San Pietro e il colonnato del Bernini "traslocano" in piazza Santa Cecilia per l'elezione del Papa "made in Sorrentino". È stata scelta infatti la location trasteverina per le riprese della folla in piazza San Pietro in occasione dell'elezione del Papa, per "The new Pope" prosecuzione di "The young Pope", sempre diretto per Sky Atlantic e Hbo da Paolo Sorrentino.

LE RIPRESE

Le riprese sono in corso questa mattina. Numerose le comparse, nei panni di religiose e religiosi, gente comune, pellegrini, che stanno interpretando i fedeli in attesa in piazza San Pietro della "fumata bianca" che annuncia l'elezione del nuovo pontefice. A dominare la scena non il comignolo della Cappella Sistina, da cui esce la "fumata", ma una gru con operatori e telecamere che riprendono i fedeli con lo sguardo puntato verso l'alto. Alle spalle delle comparse non c'è ovviamente via della Conciliazione ma un gigantesco "blue screen" che permetterà di inserire appunto le immagini della via che parte da piazza San Pietro.



