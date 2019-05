Sulla Terrazza della Rinascente party stellato per il via agli Internazionali di tennis

Stefano Accorsi, giacca di pelle nera su jeans e maglione scuro, fa il suo ingresso sulla panoramica terrazza della Rinascente di via del Tritone. È qui con tanti altri amici e colleghi per illuminare “Unboring the future”: esclusivo party organizzato in occasione dell’apertura degli Internazionali Bnl d’Italia. Folla glam per il primo appuntamento della celebre maratona sulla terra rossa. Accolti da Giorgia Giacobetti appaiono all’Up Sunset Bar Valeria Solarino, Laura Morante, Adriana Volpe e Daniela Virgilio. Goloso cocktail, realizzato dallo chef stellato Riccardo Di Giacinto, a base di pan con tomate e prosciutto toscano, tonno rosso del mediterraneo con capperi di Salina, tartare di manzo di Fassona e spuma di grana. Luca Capuano e Gabriele Rossi parlano della nuova auto al 100% elettrica, in mostra agli Internazionali. E visto che si tratta di tennis sfilano i campioni Matteo Berrettini e Juan Martin Del Potro. Sullo skyline capitolino, Valeria Fabrizi, Ludovico Fremont, Francesca Valtorta il regista Neri Parenti, Marina Suma. Veronika Logan saluta Alan Cappelli Goetz, Andrea Bosca e Leopoldo Mastelloni. Paola Saluzzi in rosso. E poi ancora Patrizia Pellegrino, Anna Pettinelli e Antonella Attili. Giovanni Malagò e Giovanna Melandri si intrattengono con Gaetano Thorel, ceo gruppo Psa e Salvatore Internullo, ceo Peugeot Italia. E si brinda all’infuocato tramonto e ai campioni.



Ultimo aggiornamento: 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA