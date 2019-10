Telethon, a Villa Miani il gran galà contro le malattie rare

Il mondo del cinema incontra quello della solidarietà. Emozioni e convivialità ieri sera nella splendida location di Villa Miani, che ha aperto le porte dei suoi saloni al Gala Dinner organizzato da Fondazione Telethon e Tiziana Rocca, che anche quest’anno ha abbracciato la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare in occasione della XIV edizione della Festa del Cinema di Roma. Numerosi gli ospiti, animati dalla voglia di costruire insieme un percorso per il futuro di tanti piccoli angeli, tra i quali Francesco Montanari e Andrea Delogu, che si scambiano un bacio romantico, Andrea Roncato, Giulia Elettra Gorietti, Gloria Guida, Eliana Miglio, Alberto Matano, Paolo Conticini, Nancy Brilli fotografatissima come Cristina Chiabotto, in abito mini tempestato di paillettes verdi, Luca Cordero di Montezemolo, Massimo Boldi, Rita Dalla Chiesa e tanti altri elegantissimi invitati.



A condurre la lunga notte dei sentimenti Tiberio Timperi ed Eleonora Daniele, da anni grandi sostenitori di Fondazione Telethon, che hanno invitato i presenti ad assistere in anteprima anteprima al quattordicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon, diretto da Luca Zingaretti.

A ritirare il premio per la Rai il presidente Marcello Foa. Orgogliosi di esseri riconosciuti come portatori sani di valori autentici lo stesso Zingaretti, arrivato con la moglie Luisa Ranieri in lungo nero, e la bellissima Rocío Muñoz Morales, in tailleur rosso fuoco, già Ambasciatori di Missione della Fondazione, e inoltre Christian De Sica, insieme all’ inseparabile moglie Silvia Verdone che l’artista abbraccia teneramente, Serena Autieri, Alessio Boni, Carlo Buccirosso, Gina Lollobrigida, Giuseppe Battiston, Donatella Finocchiaro, Giovanni Caccamo, Paola Minaccioni e Carlotta Mantovan.



