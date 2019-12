Teatro e shopping: un brindisi all'arte che va in scena tutto l'anno

Un partnership sotto l'albero di Natale. È quella annunciata ieri fra il teatro Sistina il Centro McArthurGlen di Castel Romano. Un accordo che prevede riduzioni speciali per gli spettatori del teatro e per i visitatori dell'outlet. Molto soddisfatti dell'intesa raggiunta Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet e Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Teatro Sistina che nel corso di un brindisi natalizio presso il foyer del teatro hanno anticipato anche altre novità. In particolare Piparo ha anticipato il primo appuntamento di gennaio che vedrà le protagoniste di "Belle ripiene" in scena al Centro McArthurGlen. E proprio le belle ripiene Tosca D'Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo sono arrivate in via Sistina per festeggiare l'accordo delle due importanti realtà della Capitale. Accanto a loro anche Edy Angelillo e Michele La Ginestra che invece porteranno sul palco a febbraio un grande classico come Rugantino.

Abbiamo scelto di affiancare il Teatro Sistina - ha spiegato Enrico Biancato - che per storia, prestigio e popolarità è a pieno titolo tra i grandi palcoscenici internazionali

. Un incontro tra due eccellenze che nei loro hanno la capacità di regalare emozioni perché come ha spiegato, tra le risate generali Rossella Brescia

noi donne sappiamo bene che emozioni regala un paio di scarpe

.

