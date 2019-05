Romeo e Giulietta nel mondo del calcio, folla di attori e vip alla prima a teatro

Che tragedia questi vip! Al celebre teatro di via della Mercede, nutrito parterre di volti noti del mondo dello spettacolo, amici e colleghi accorsi in centro per la pièce “Romeo l’ultrà & Giulietta l’irriducibile”, scritta e diretta da Gianni Clementi, in scena fino a domenica, con un cast di giovani e promettenti attori. Fila all’ingresso della sala, nel foyer chiacchiere, brindisi e sorrisi aspettando l’inizio. Arrivano Ugo Pagliai e Paola Gassman, Pippo Baudo, che con la solita verve da “one man show” intrattiene gli altri ospiti, Teresa Federico, la rossa del trio swing Ladyvette che raccoglie i capelli con una fascia da pin-up incorniciando il suo viso, seguita da Blas Roca Rey, Giampiero Ingrassia, Edy Angelillo, Giorgio Borghetti e Simone Colombari che abbraccia il cantautore Piji Siciliani.



Affacciata da un balcone di periferia delle case popolari di Valle Aurelia c’è Giulia Fiume ad interpretare sul palco il ruolo di Giulietta. Mentre nel testo in romanesco dalle note tragicomiche e folk di Clementi, in un derby Roma-Lazio in cui il duello Montecchi-Capuleti di William Shakespeare è sostituito dai cori da stadio e dalla fede calcistica, Edoardo Frullini è il principe azzurro Romeo, innamorato della sua bella che lo aspetta a braccia aperte. E se papà Pino Le Pera fotografa Federico che ha il ruolo di un ragazzaccio di borgata, in una storia che parla anche di precarietà lavorativa delle nuove generazioni e della loro voglia di sentirsi parte di un gruppo, tra tatuaggi e party da sballo, non si fanno attendere per assistere al nuovo debutto nella Capitale Angelo Longoni in compagnia della moglie Eleonora Ivone, Fabrizio Angelini, Giulia Bertini, Donatella Pandimiglio, Marco Mattolini e Mauro Mandolini.

Prendono posto in poltrona, ma si concedono volentieri ai flash, Graziano Scarabicchi e Laura Nicotera, Vania Della Bidia e Claudio Piccolotto, Maria Paola Trovajoli e Claudia Campagnola. Si abbassano le luci, silenzio in sala. Tutti concentrati per l’opera antiviolenza. Si sfiora la standing ovation sul finale. Interminabili gli applausi di Jacqueline Ferry, Marco Fiorini, Claudio Bonivento, Maurizio Abeni, Beatrice Arnera e Giancarlo Scarchilli. Entusiasmo a mille nel backstage, buona la prima. Festa con tutta l’adrenalina per la rilettura in chiave “coatta” e contemporanea del dramma shakespeariano, arricchito da un messaggio d’amore e di amicizia. Esaltando il valore reale delle emozioni e dei sentimenti veri ma senza un lieto fine.

Ultimo aggiornamento: 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA