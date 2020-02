Teatro, una giostra di emozioni per il monologo "Emma B. Vedova Giocasta"

Serata dalle grandi emozioni all'Off/Off theatre di via Giulia. A suscitarle l'attesa prima dello spettacolo Emma B. - Vedova Giocasta, scritto da Alberto Savinio e interpretato da Elena Croce che, sul palco insieme a Elisabetta Furini, ha commosso il numeroso pubblico. I presenti si sono immedesimati nel pathos di una madre in attesa di rivedere il figlio dopo quindici anni dando vita a un equilibrio di sentimenti sovvertito, che indaga e ridiscute il rapporto madre-figlio. Fra gli ospiti, accolti dal direttore artistico del teatro, Silvano Spada, anche tanti volti del mondo dello spettacolo. Fra i primi a varcare la soglia della sala di via Giulia l'attore Roberto Alpi, giunto in motorino direttamente dal set di una nota fiction televisiva, Daniele Quistelli, Sebastiano Lo Monaco, zuccotto in testa per coprirsi dal freddo, e l'attrice Marianella Bargilli avvolta da un elegante giacca in stile montgomery.

LEGGI ANCHE “La Scimmia” al teatro Palladium da un racconto di Kafka

Tanta simpatia anche grazie ad Alessia Fabiani, in sgargiante giacca scozzese, e alla collega amica Priscilla Micol Marino, mentre il sempre sorridente Vincenzo Bocciarelli si è intrattenuto a conversare con Alma Manera. Con loro anche il regista Giovanni Franci, e il giovane attore Gianmarco Bellumori. Presenti anche Paco Reconti e il maestro d'armi Renzo Musumeci Greco. Hanno preso posto direttamente in sala Mita Medici, Mario Sconcerti, Martina Carpi, Clara Galante, Valeria Ciangottini e Patrizia Schiavo. Un silenzio surreale ha accompagnato tutta la recita interrotta solo alla fine da uno scrosciante e sentito applauso. Successo che il regista Alessio Pizzech ha voluto festeggiare con una beneaugurante alzata di calici. Stasera ultima replica, ultimo pieno di emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA