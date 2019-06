A piazza Gentile da Fabriano teatro gremito e tanti vip per “A qualcuno piace rock”

Quindici minuti di applausi e tante emozioni da portarsi nel cuore. Al teatro di piazza Gentile da Fabriano è andato in scena “A qualcuno piace rock”, spettacolo che nasce dalla trasformazione in chiave musicale del film “A qualcuno piace caldo”. Un musical frutto del lavoro degli attori de L’Arte nel Cuore Onlus, la prima accademia dedicata alla formazione artistica di ragazzi portatori di disabilità che ha prodotto e ideato lo spettacolo. I ragazzi studiano e recitano insieme a ragazzi normo dotati.



«È il modo migliore per superare le difficoltà, acquisire sicurezza e crescere insieme» precisa con soddisfazione la presidente Daniela Alleruzzo, in compagnia del suo braccio destro Susi Zanon. A fare gli onori di casa in un teatro gremito i volti noti e da anni attivi nell’associazione: il campione mondiale di judo vincitore dell’Isola dei Famosi Marco Maddaloni, insieme al manager Alex Pacifico. Tanti i personaggi che hanno voluto essere presenti alla serata: Massimiliano Varrese e Ariadna Romero. In sala anche Jane Alexander inseparabile dal fidanzato Gianmarco Amicarelli: tra i due è tornato il sereno. Sorrisi e selfie anche Mirko Frezza, Andrea Preti, l’ex velino Pierpaolo Pretelli ora a Uomini e donne, Giuseppe Morrone, l’attore Francesco Ferdinandi e Francesco Cordova, ex di Pamela Prati. Una serata per ricordare dove c’è il talento non esistono barriere.



