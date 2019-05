Teatro dell'Opera, parterre di vip per la prima di Biancaneve

Cocktail per brindare al fiabesco balletto “Biancaneve”, di Angelin Preljocaj, per la prima volta al Costanzi, e a Jean Paul Gaultier, che firma i magnifici costumi del capolavoro sulle punte. Al bar del primo piano del Teatro dell’Opera si parla della grandezza dei primi ballerini, dei solisti e del corpo di ballo dello stabile, diretto da Eleonora Abbagnato, tra poco in scena. Nel frattempo fanno il loro ingresso Lucia, Sofia e Nicoletta Odescalchi. Il sovrintendente Carlo Fuortes saluta il presidente di Musica per Roma Aurelio Regina, con la consorte Carla. Gli ambasciatori di Georgia, Konstantine Surguladze, del Vietnam, Cao Chinh Thien, e dell’Azerbaijan, Mammad Ahmadzada, con la consorte Aynura in lungo albicocca, sono accolti nel palco della presidente della Conflirica, Daniela Traldi. Con lei il marito Stefano e la figlia Manuela.



Sfila Marisela Federici, in veletta e outfit neri, di ritorno da una trasmissione televisiva: l’illustre e volitiva dama ospita, nel suo palco, l’aristocratica Maria Pia Ruspoli. Arrivano la cantante Elena Bonelli, Federico Balzaretti e Paola Mainetti. «Il genio e la grande capacità creativa di Preljocaj - commenta Fuortes - sono dirompenti». Buio in sala. Applausi per l’étoile Rebecca Bianchi, candida e stupefacente Biancaneve, e per il primo ballerino Claudio Cocino, principe coraggioso. Esclusivo dinner, a seguire, negli spazi del teatro.

