A Roma c'è Cenerentola e a teatro balla sulle punte

Quale fanciulla non ha mai sognato di trasformarsi per una notte in Cenerentola? E ieri al teatro Brancaccio molte delle ospiti celebri, intervenute al debutto dell’omonimo balletto in due atti di Luciano Cannito, hanno rivissuto quel desiderio. Protagonista della favola sulle punte Virna Toppi, prima ballerina della Scala Di Milano, ospite nei più grandi teatri del mondo, e partner di Roberto Bolle. Applauditissima, come Nicola De Freo (il principe). Immancabile in platea Rossella Brescia.



Nelle prime file anche Sabrina Impacciatore, sfuggita agli obiettivi dei fotografi, Paola Quattrini, Gianni Clemente, Luca Manfredi, Stefano Masciarelli, Gaia Straccamore. Appassionati di danza arrivano anche Angela Melillo, Donatella Pandimiglio, Federico Perrotta, Beppe Convertini, Vania della Bidia, che si concede qualche selfie in ricordo della serata. © RIPRODUZIONE RISERVATA