Tappeto rosso al Parco Leonardo: è caccia al sefie con Paola Cortellesi

Tappeto rosso e flash all’Uci Cinemas di Parco Leonardo per la proiezione del film Figli diretto da Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, alla presenza del cast atteso dai fan in fila per un selfie. Ad accogliere i vip, invitati da Marzia Caltagirone e Antonio Flamini, c’è il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone.Tra gli ospiti Sofia Bruscoli e Metis Di Meo, Simona Borioni,Massimiliano Buzzanca, Stefano Masciarelli, Angelo Longoni ed Eleonora Ivone, Stefano Cigarini, Alex Partexano, Maria De Sousa, Elena Bonelli. Photocall di rito per gli artisti, abbracci e rimpatriate.

Poltrone riservate per le gemelle Squizzato, Marcello Foti, Carolina Rey con Roberto Cipullo, Sabina Stilo,Giulia Todaro e Chiara Giallonardo. Si aspetta Pamela Prati. Fra i tanti chiamati ad applaudire la tragicommedia familiare Salvatore Alongi, Giorgio Amato, Roberto Andreucci, Adele Bargilli, Giada Benedetti, Roberta Beta, Kristina Cepraga, Valter D’Errico, Stefano Desideri e Rosaria Cingolani. Tutti pazzi per la protagonista che fa il pieno di ammiratori. Nel parterre Antonio Falduto, Paola Lavini, Cinzia Loffredo, Silena Macilla, Erika Marconi, Luca Martella, Maria Grazia Nazzari, Piero Pacchiarotti, Mario Pezzi. E ancora Alessandro Pondi, Yassim K. Saleh, Lucia Stara, Giovanni Storaro e Cypraea Villoresi.

