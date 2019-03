Per la prima del De Molina il teatro diventa Tangeri

La sala nel teatro Off/Off di via Giulia si è trasformata in un colorata e luminosa Tangeri per la prima del De Molina, lo spettacolo scritto da Silvano Spada, direttore artistico del teatro che per la prima volta ha messo in scena uno spettacolo da lui firmato. Sul palco l’istrionico ballerino Gianni De Feo che ha sapientemente interpretato la figura del cantante omosessuale Miguel De Molina perseguitato durante il franchismo.



Uno spettacolo che ha regalato profonde emozioni, lungamente applaudito dagli ospiti. Oltre ai coniugi Bertinotti, Marina Occhiena, seguita dalla coppia Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Tra le prime file l’autore Fulvio Abbate, Pino Strabioli, Ennio Coltorti, Pino Ammendola e Rosanna Cancellieri. Poco più indietro Patrizia Schiavo, Riccardo Castagnari e Alessandro Bernardini quest’ultimo tra i volti protagonisti della serie Suburra.

