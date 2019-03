Talento in mare, ecco gli Oscar della grande vela

Il Velista dell’Anno, la manifestazione che assegna gli Oscar della Vela, ha celebrato lunedì sera a Villa Miani la 25° edizione concedendosi un grande brindisi benedetto da Kim Andersen, presidente di World Sailing, la Federazione Mondiale della Vela. Brindisi che ha unito sul palco tanti premiati degli anni precedenti, compresi Francesco De Angelis, timoniere della prima Luna Rossa, quando nel 2000 a Auckland, vinse la Louis Vuitton Cup, con “Silver Bullett”, le cui prodezze incollarono la notte gli italiani allo schermo. Molti dei quali otto anni prima avevano seguito, sempre di notte, il Moro di Venezia, sul quale regatavano Tommaso e Enrico Chieffi, anche essi presenti, insieme ad altri protagonisti come Giulia Conti, Francesca Clapcich, Gabrio Zandonà, Mattia Camboni.



Complicata, specie quest’anno, la vita per la giuria formata dal Presidente FIV Francesco Ettorre, dal segretario del CONI Carlo Mornati, dal presidente del settore Vela di Ucina Confindustria Nautica Fabio Planamente e da Alberto Acciari, ideatore del premio che per un quarto di secolo ha accompagnato l’evolversi del pianeta vela e premiato i suoi protagonisti. Specie per la categoria principale del Velista dell’Anno. Alla fine, confortati dalle indicazione del voto on line che ha registrato 12895 click, hanno prevalso Ruggero Tita e Caterina Banti, vincitori della scorsa edizione. L’eccezionale tris di titoli, Mondiale, Europeo e Italiano, conquistato nel 2018 in Nacra 17 Full Foiling, non poteva non premiare di nuovo Ruggero e la bella Caterina. Lui 27 anni delle Fiamme Gialle, lei 32, del Circolo Canottieri Aniene. Per Giorgia Speciale, 19 anni, oro alle olimpiadi giovanili in Wind Surf e il piccolo grande Marco Gradoni, romano, 16 anni ancora da compiere, al suo secondo mondiale di Optimist, il premio ancora deve attendere.

Armatore Timoniere dell’Anno 2018 è Alberto Rossi, Campione Europeo di J 70, forse il monotipo più competitivo del momento, che è riuscito a superare la bella figlia Claudia, timoniere avversario e vincitrice lo scorso anno. Premio Barca dell’Anno-Ucina, al Baltic 130 My Song di Pigi Loro Piana. Per Tita e Banti anche il Premio Marcedes-Benz Vans Classe X, consegnato sotto forma di modellino da Dario Albano con la invidiata disponibilità di due van fino ai Giochi di Tokyo 2020. Il Club dell’Anno? Il Circolo della Vela Bari che tanto ha vinto quest’anno, come sottolineato dal raggiante presidente Vincenzo Sassarelli, intervistato sul palco, come tutti gli altri protagonista, dalla timoniera Cristiana Monina, in fascinosa versione lungo con spacco e tacco, anziché jeans e cerata

Ultimo aggiornamento: 09:53

