Tacos e charme la notte è di gusto

Sulle note sudamericane del dj cubano Pier, t-shirt con tigre stampata e muscoli in bella vista, appare Sergio Arcuri, in camicia jeans e pantaloni scuri. E' in attesa della bella sorella Manuela, madrina dell'opening del nuovo locale a piazza Risorgimento, assieme a Matilde Brandi, in outfit nero e rosso. La Arcuri, in blusa black and white su pantaloni scuri, arriva guidando la sua macchina e trova difficoltà a fermarsi. Poi esce finalmente dall'auto scatenando i flash. Si nota, in jeans tagliati e blusa bianca, la fascinosa Samantha de Grenet con il marito Luca Barbato: la showgirl posa, a grande richiesta, accanto ad una Ferrari nera, parcheggiata lungo gli esterni. Sguardi puntati su Carolina Marconi, in corto e sexy tubino nero con cuoricini stampati e tacco dodici rosso fuoco.Accolti da Stefano Rossetti, con i figli Filippo e Gianluca, sfilano amici e curiosi, attratti dai sapori e colori esotici. Silvia e Laura Squizzato e Roberta Garzia, in gonna lunga folk, con il fido Lupin. Fotografatissima l'ex gieffina Valentina Vignali, in completo di velo ricamato nero con rose. La salutano Jimmy Ghione con la sua Daria. La proposta culinaria? Propone una formula inedita che partendo da golose materie prime dà vita a tacos, il cibo messicano per eccellenza, e tapas, i piatti tanto amati in Spagna. Gradisce le articolate ricette l'altissima Valentina Modugno, modella, ammirata nel foyer. Un po' più tardi appare Elia Fongaro, ex Grande Fratello. In tanti chiedono notizie del progetto artistico degli interni realizzato dalla scenografa Erminia Palmieri. Mentre l'ideazione della colorata salamandra, che campeggia su un muro della location, è di Fulvio Caldarelli: rivisitata alla Keith Haring in versione elettrica ed eseguita dallo street artist Moby Dick, che si offre all'obiettivo.L'animale, per il suo significato mitologico ed alchemico, secondo cui sarebbe una creatura del fuoco, dà il nome all'attrezzo utilizzato in cucina per cuocere i tacos. Ci si perde tra le ricette originali ideate dallo chef William Ricardo Vasquez Carrillo, presentate alla spagnola ma con ingredienti italiani: i tacos con mozzarella di bufala e pesto alla genovese, il polpo alla gallega, il chili con carne, i tacos di pescado con il gambero e la famosa cocinita pibil con il maiale arrostito. Il tutto accompagnato dagli immancabili nachos e poi sangria, birra italiana e messicana. Cin cin fino a tardi.