Roma, Rocky a sorpresa a Trastevere: selfie e baci con Stallone

La voce si è diffusa in un attimo. «C’è Stallone a Trastevere». Bastano pochi minuti e il mormorio confuso si trasforma prima in un modesto capannello di persone e poi in una vera e propria onda umana che canta al ritmo della colonna sonora dei film di Rocky Balboa. L’attore americano, che si stava godendo una cena tranquilla in via del Politeama, nel cuore di Trastevere, è riuscito soltanto con difficoltà ad uscire dal locale. Anche i bodyguard che lo accompagnavano hanno dovuto sgomitare per allontanare bambini, genitori, fan che impedivano a Stallone e alla sua famiglia di entrare nel van su cui erano arrivati. Una donna ha cercato di strappare un bacio all’attore gettandosi al collo. Poi ha chiesto al figlio: «Hai fatto la foto?». Roba da fan. Messi “in salvo” la moglie, Jennifer, e la figlia, Sophia Rose, con un ultimo guizzo, l’attore è riuscito alla fine ad entrare nel van e, alzandosi in piedi, ha salutato i fan in delirio. Nel frattempo il coro «Rocky, Rocky, Rocky» si affievoliva, fino a svanire.



Ultimo aggiornamento: 10:58

