Swing per tre e incanto di note

Le star dello swing nei saloni di via del teatro Marcello e una scia di vip al seguito. Grande festa l’altra sera per il nuovo spettacolo delle Ladyvette, “In Tre”, che dopo lo strepitoso successo della scorsa stagione tornano sullo stesso palcoscenico con uno show, sempre musicale, ma dal forte retrogusto comico, inevitabile con la direzione artistica di Lillo Petrarolo, entusiasta del risultato: «Risate e musica, un format come se ne vedono pochi in Italia». Tiziana Etruschi, sua moglie, tra le prime ad arrivare in questa serata speciale, ma puntuale ecco anche Michela Andreozzi insieme al marito Massimiliano Vado, che firma la regia, e Fausto Brizzi, uno degli autori. «Le Ladyvette sono riuscite a farmi ridere e mi hanno conquistato - spiega il regista tornato quest’anno al cinema con il film Modalità aereo - Scoprire poi che il loro mentore era il mio amato Lillo è stato il passo decisivo. A quel punto è stato inevitabile scrivere per loro e tornare a fare teatro dopo tanti anni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento imperdibile per Christian De Sica, grande amante dello swing, arrivato con la moglie Silvia Verdone, elegante nel suo cappotto grigio. Tra gli ospiti anche Stefano D’Orazio dei Pooh, che ha collaborato a uno dei brani dello spettacolo, Fabrizio Apolloni, Simona Molinari, in questi giorni al cinema nel nuovo film di Walter Veltroni, l’attrice Silvia D’Amico, Maria Rosaria Omaggio, il cantautore romano Piji - icona dell’electro swing - e ancora Sarah Biacchi e gli attori Simone Colombari e Claudia Potenza, reduci dal grande successo della fiction “Non mentire”. Bollicine e chiacchiere nel foyer, poi tutti in sala a gustarsi il debutto. Divertente l’improvvisata di Elda Alvigini, che è salita sul palco nel bel mezzo dello show per un divertente siparietto insieme al trio. Buona la prima per le Ladyvette, in scena fino al 24 marzo con questo spettacolo in cui si mettono totalmente in gioco. Non soltanto swing, infatti, ma anche brani più contemporanei come “Soldi” di Mahmood, canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, fino a “Occhi di gatto”. Le protagoniste di questa storia, per certi aspetti, potrebbero essere proprio loro - Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca Nerozzi - tre giovani attrici e cantanti che si incontrano casualmente a un provino che si rivelerà una fregatura, ma sarà fondamentale per la nascita di una bella amicizia e per il loro futuro nel mondo dello spettacolo. Applausi e risate in sala fanno intuire che non si è troppo distanti dalla realtà.