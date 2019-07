Mille invitati e percorsi gourmet a Villa Maraini per la festa nazionale della Svizzera

Bandiere, musica, luminarie. Percorsi gourmet. La bellissima Villa Maraini, con una torre belvedere alta poco meno della cupola di San Pietro che la rende uno degli edifici più elevati della capitale, ospita mille invitati per la Festa Nazionale Svizzera. Giardino spettacolare a due passi da via Veneto. Siamo nella sede dell’Istituto Svizzero che eccezionalmente sostituisce la residenza dei Parioli, in pre-restauro.

Ad accogliere è l’ambasciatore Rita Adam affiancata dal Colonnello Bernard Jeanty, addetto alla Difesa. Sulle rampe si forma la fila di invitati prestigiosi tra cui Beatrice Cavassi, Marco Di Maio, Jean-Christophe Babin ad di Bulgari, Serge Brunsching ad di Fendi, Roberto Wirth col figlio Roberto junior, Giorgio e Gay Bartolomucci, Valeria Licastro, Emanuela D’Alessandro. Ci sono gli ambasciatori di Turchia, Austria, Brasile, Olanda, Lituania, Lettonia, Portogallo e Malesia ad applaudire gli inni e il discorso dell’ambasciatore che ricorda i forti legami tra il suo Paese e l’Italia. E racconta la storia della magnifica villa che ospita la serata. E della sua vocazione culturale. Buffet sontuosi, doverosa raclette, spiedini live, gelati, desk della cioccolata.



