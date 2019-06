Summer Party al Maxxi, da Delfina Delettrez Fendi a Federica Tittarelli

Artisti, galleristi, mecenati, nomi noti di politica e cultura: serata blindata, riservata a duecento invitati, ieri nel regno del contemporaneo, in via Guido Reni, per l’annuale Summer Party, organizzato dal museo, che a maggio 2020 compirà dieci anni, con l’intento di ringraziare quanti sostengono la sua crescita. Numerosi gli artisti presenti, come Paolo Di Paolo, Nico Vascellari e Delfina Delettrez Fendi. Tra gli invitati, Elisabetta Benassi, Jimmie Durham e altri. Ad accogliere gli ospiti, in veste di padrona di casa, Giovanna Melandri, presidente Fondazione MAXXI. Presenti il direttore artistico del museo Hou Hanru e Alessia Antinori, presidente Amici MAXXI.



Al party tra gli altri Federica Tittarelli, Gianluca Vacca, Nicola Zingaretti e Luca Bergamo. In sala Cesare Pietroiusti. Invitate pure Cristina Donadio e Stella Jean. Non poteva non essere l’arte ad aprire la serata, con la visita privata della mostra “Maria Lai. Tenendo per mano il Sole”, a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Luigia Lonardelli, nel centenario della nascita dell’artista. La festa, in quella che è diventata ormai una tradizione, è stata impreziosita da una speciale riffa: in palio opere di Paolo Di Paolo, Zerocalcare e dall’Archivio Maria Lai. Alcuni fortunati si sono aggiudicati scatti del fotografo Piero Gemelli. Il ricavato dell’operazione di fundraising sarà destinato a incrementare la Permanente del MAXXI.

