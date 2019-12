Moda e bellezza, happening di gusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno stile unico e originale. Forse è anche per questo che i prodotti della stilista romana Gaja Banchelli sono stati scelti per la Komen Race, la corsa di solidarietà organizzata tutti gli anni a favore della ricerca sul cancro al seno. Un risvolto di beneficenza per una serata, quella di ieri, in cui la stilista ha festeggiato, dopo dieci anni di attività, la realizzazione di un sogno: l'apertura del suo primo negozio nel Centro di Roma, in zona Campo Marzio. Un mix esclusivo di accessori in cuoio, pitone, vitello, struzzo e coccodrillo ha accolto gli ospiti intervenuti al party inaugurale.Borse, bracciali e cinture che hanno catturato l'attenzione e l'ammirazione soprattutto delle donne presenti, folgorate dalle creazioni esposte. In particolare la cantante Valentina Parisse, in elegante giacca di velluto nera, ha voluto provare in anteprima l'invenzione, già brevettata dalla Banchelli, della fibbia intercambiabile, da usare quindi su una borsa o su un paio di scarpe a seconda dell'occasione. Tante idee originali, prese come spunto per un regalo natalizio dall'affascinante Mita Medici, da Federica Cifola, Pio Mizzau, Sara Lucci e Saverio Vallone. Non poteva mancare come ogni inaugurazione che si rispetti, il tradizionale brindisi accompagnato da un caloroso grido di buona fortuna da parte degli intervenuti.