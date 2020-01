Stoffe, ricami e testi filati sono gli intrecci della vita

Stefania Sandrelli, testimonial fedelissima, abbraccia lo stilista Martino Midali, protagonista della serata. «Vesto i suoi abiti da anni. Non si libererà mai di me», dice l’attrice e legge un brano della biografia “La stoffa della mia vita. Un intreccio di trama e ordito” che Cinzia Alibrandi ha scritto raccogliendo le parole del designer. Poi tocca a Enrica Bonaccorti leggere. Cinzia Malvini introduce questo creativo adorato dalle donne che inventa abiti per essere non per apparire. Sono un comfort-chic. Midali si racconta nelle sale di Oliver&Co The Factory. Si parla di quando Barbra Streisand ha vuotato il negozio di New York, di Kim Basinger che ne va pazza. Applaude Giovanni Soldati. Baciano Martino Tosca D’Aquino, Alma Manera, Elena Russo, Maria Cuffaro, Graziella Pera, Eleonora Attolico, Fabiana Giacomotti, Sergio Valente. © RIPRODUZIONE RISERVATA