Vetro e mela la creatività è sempre più green

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pelle d’ananas, vetro, plastica e borse realizzate con bucce di mela nel nuovo progetto creativo “sostenibilità e bijoux, accessori verso nuovi orizzonti” dell’associazione no profit Officine di talenti preziosi, formata da giovani designer e maestri orafi. Un’esposizione di originali bijoux green all’ex Caserma Guido Reni durante Altaroma. Live perfomance, drawing e una degustazione di cioccolato sostenibile dal packaging biodegradabile. Ad accogliere ospiti e fashion addicted la presidente delle Officine Marina Valli con la vicepresidente Gioia Capolei che per l’occasione hanno collaborato con Rosaria Melia di Double coinvolgendo nella creazione di braccialetti alcuni ragazzi con sindrome di Down. All’evento, tra gourmandise, musica jazz con il duo Bragù project e workshop di disegno dal vivo, anche le attrici Elisabetta Pellini e Lidia Vitale, Vincenzo Iantorno, Roberto Oliveri del cast di Gomorra, Francesco De Francesco, Silvia Corti e Carlotta Galmarini, tutti affascinati da orecchini e pendant ecologici ed etici.