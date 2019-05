Applausi e brindisi per il noir sul teatro

Affollata anteprima al cinema Barberini per il film Solo No che vede come protagonisti Anna Teresa Rossini, Francesco Zecca, Giovanni Boncoddo e la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo. Accolti dalla regista Lucilla Mininno, molto emozionata per il suo esordio dietro la macchina da presa, hanno preso posto l'affascinante Monica Guerritore, arrivata in compagnia del marito Roberto Zaccaria e stringendo fra le mani un caldo poncho al mandarino per difendersi dal freddo anomalo. Dopo di lei sono entrati in sala Lucrezia Lante della Rovere, in stile casual con pantaloni a righe e occhiali all'ultima moda, l'attore protagonista di tante fiction tv, Giorgio Lupano, il press agent Enrico Lucherini con Irene Ghergo e i registi Nunzio Bertolami e Pasqua le Pozzessere. All'evento era presente anche l'intero cast del lungometraggio, un thriller psicologico basato sulla storia di un'attrice che da anni si è barricata nel suo teatro per impedirne la distruzione, sia fisica che morale e finché non riuscirà a portare in scena la sua ultima opera. Alla fine applausi per tutti e un brindisi alla pellicola che arriverà nelle sale il prossimo autunno.

