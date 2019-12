Sofia Gnoli e la moda di leggere tra le righe

“Il tubino nero. La biancheria intima. Le stampe con i fiori”. Ogni capitolo è un delizioso e dotto racconto. Pubblico attento e divertito a Palazzo Caetani Lovatelli dove la giovane e bella Sofia Odescalchi legge brani colti e ironici. Parlano di vestiti, accessori e company. Sono tratti da quel mix di curiosità e un tot di pettegolezzi, di consigli su eleganza e comportamenti, di sagacia e amore per il fashion system che è libro “L’alfabeto della Moda”, di Sofia Gnoli. A presentarlo sono la scrittrice dal tocco glamour ed elegante Marella Caracciolo Chia, la nota storica del costume Bonizza Giordani Aragno, e Federico Forquet raffinatissimo stilista e sarto di culto degli Anni 60 che è qui per amicizia e ammirazione per l’autrice. Stavolta Sofia Gnoli, che è docente e giornalista e ha al suo attivo altri volumi di successo, si diverte a fare un abbecedario lieve e seducente in cui A sta per Anatomia, B per Bikini, e C per Capri pants ecc. In cui si parla dei cappellini color sorbetto di Elisabetta II, degli abiti bon ton di Catherine Deneuve, dei travestimenti camp di David Bowie, ma anche di Coco Chanel, Diana Vreeland e Gabriele D’Annunzio. Sempre in maniera appropriata, documentatissima, originale. Ad applaudire gli interventi ci sono Serena e Eleonora Attolico, Adriana Mulassano, Amanda Triossi, Andrea di Robilant, Lucia Odescalchi, Dario Del Bufalo, Bendetta Lignani Marchesani e la figlia Caterina Mancinelli Scotti, Giovanni Di Pasquale, Stella Giannetti, Bianca Lami, Elvira Amfitheatof, Nath von Teufensteinf, Serena Angelini. Adriano Franchi, Violante Valdettaro. Il libro è edito da Carocci Editore, le deliziose illustrazioni sono di Aldo Sacchetti, la sala è quella della Bertolami Fine Art.

