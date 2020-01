Gag e risate con "Belle ripiene": quando la cucina fa spettacolo

Ridere e mangiare, due dei piaceri più belli della vita. Farlo con quattro donne esplosive come Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, è l'ingrediente per la serata perfetta. Al Teatro Sistina, in scena fino al 26 gennaio, le quattro attrici-cuoce sono protagoniste di una commedia gustosa, nel senso letterale del termine, diretta da Massimo Romeo Piparo. In 'Belle Ripiene', infatti, oltre che a sganasciarsi dalle risate, si mangia. Sul palco una grande cucina, a fare da sfondo - ma nemmeno troppo - alle chiacchiere delle protagoniste, che raccontano il loro rapporto con gli uomini mentre preparano succulenti piatti destinati ai più fortunati (e affamati) del pubblico.



Ieri sera, tra le prime file a divertirsi e assaggiare le appetitose ricette, tanti volti noti del mondo dello spettacolo: Corrado Guzzanti, Valeria Graci, Metis Di Meo, l’attrice Irene Ferri, Giulia Luzi e il fidanzato Davide Tanzi, Alberto Matano, Rosanna Cancellieri, Gigi Marzullo, Pino Strabioli, il conduttore Beppe Convertini, poi ancora Stefania Orlando - con l’amica Mariella Anziano - Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis, Jonis Bascir, Patrizia De Santis e lo schermidore Stefano Pantano insieme alla mamma. Applausi e risate si passano il testimone per tutto lo spettacolo, poi il sipario e si torna a mangiare nel foyer, dove c'è una ghiotta sorpresa ad attendere il pubblico: lo Scrigno Belle Ripiene, uno speciale raviolone ripieno di prelibatezze.

