Sir Antonio Pappano al Parco della Musica, c'è anche il presidente del Senato

Musica e tecnologia. Poco prima che Sir Antonio Pappano salga sul podio, raggiunge la Sala Santa Cecilia del Parco della Musica la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Fa il suo ingresso scortatissima, dopo l’annuncio ufficiale dello speaker di sala. Elegante tailleur chiaro con riflessi dorati, la seconda carica dello Stato è accolta dal presidente di Santa Cecilia Michele Dall’Ongaro e dall’amministratore delegato di FS italiane Gianfranco Battisti. Tra le poltroncine si riconosce il presidente di FS italiane Gianluigi Castelli con la moglie Gloria. Applaude un parterre intellettuale formato, tra gli altri, da Iaia Coin, Paola Tittarelli, Paola e Franca Fendi, Stefano e Daniela Traldi. Spicca il blu elettrico di Federica Cerasi che saluta monsignor Liberio Andreatta, Patrizia Pellegrino, in tailleur chiaro, Sabrina Florio e Brunetto Tini. All’esclusivo dinner che segue, negli spazi del teatro, ci sono Franco Bassanini con Linda Lanzillotta, Paola Severino, Francesco e Eleonora Musumeci, Roberto Wirth, Lucia Odescalchi. Il menù è a base di tortini di riso in salsa bianca e polpettine vegetariane, carpaccio di spada con emulsione di origano e fusilli latini al ragù di crostacei e prezzemolo riccio. E il gran finale è il Premio Frecciarossa 1000 donato a Pappano in segno di stima.



