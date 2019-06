Ambasciatore della cultura enogastronomica della Basilicata e di Matera. Arriva così in un pomeriggio assolato l’attesa onorificenza per Niko Sinisgalli, emozionato nella suggestiva terrazza posh del ristorante in piazza della Repubblica che fa da sfondo alle colorate creazioni del celebre Chef Executive ed affaccia sugli storici tetti della città eterna.



Orgoglioso e felice di ricevere l’importante investitura, annunciata dal presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, di fronte ad un selezionato gruppo di amici e colleghi venuti appositamente per applaudirlo. Un omaggio ai capolavori della cucina della Basilicata. Ad introdurre la cerimonia il vice direttore del Messaggero, Alvaro Moretti, madrina la bellissima Francesca Brienza, in abito color oro. Tra i presenti anche Alfonso Pecoraro Scanio e lo chef Alessandro Circiello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA