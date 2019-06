Gala vip per il Sesterzio d'Argento: giuria da Oscar a bordo piscina di Villa Agrippina

Festa a bordo piscina a villa Agrippina, con il tramonto che fa da scenografia sul Gianicolo all’edizione numero 18 del premio di celluloide “Il Sesterzio d’Argento”, vinto dal regista Matteo Rovere per il film “Il Primo Re”. La giuria di qualità, formata da Silvia D’Amico, Adriano Amidei Migliano, Alessandra Levantesi, Michele Placido e Riccardo Milani, ha individuato nella pellicola la migliore narrazione visiva della stagione sul grande schermo perché «ha saputo meglio rappresentare la città di Roma e gli avvenimenti che hanno decretato la sua fondazione». Fiumi di champagne e sfizi, en plein air si brinda alla bella stagione. Non tardano ad arrivare i primi vip accolti da Francesco Ascani, general manager del luxury hotel che ospita l’evento.

Tra i cento invitati al gala dinner esclusivo, Eleonora Albrecht con il suo Flavio Parenti, Elisabetta Pellini e Francesca Valtorta, presto a teatro con “Il Mercante di Venezia”. Placido è con Federica Vincenti che, in arte Luna, sfoggia un look punk’n’roll e canta Mina con Giandomenico Anellino alla chitarra. Rovere arriva con la compagna Giulia Steigerwalt, sorride ai flash Alessio Lapice, il Romolo de “Il Primo Re”. Il riconoscimento, offerto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, è una targa in argento realizzata dagli allievi della Scuola dell’Arte della Medaglia con la tecnica del bassorilievo e della fusione in terra refrattaria.

La targa riproduce un sesterzio dell’80-81 d.C., periodo dell’Imperatore Tito. L’award “Romani si diventa” va alla regista Liliana Cavani, nata a Carpi ma romana di adozione, il premio speciale della giuria è tutto per il giornalista Corrado Augias, ritirato però dalla figlia Natalia. Sullo sfondo della magica serata, condotta da Livia Azzariti e Amidei Migliano con la regia di Edmondo Mingione, c’è l’opera d’arte “Il Ritorno del Re” di Paul David, che nel dipinto proietta il film con una nuova espressione narrativa tra cinema e pittura. L’expo di borse dallo stile ricercato porta invece un tocco fashion in giardino.

La designer Paola Spinetti, Valentina Melis, Giulia Fiume, Margherita Tiesi e Luca Paniconi approdano alla cena gourmet dello chef Carmine Buonanno. Anna Ferraioli Ravel, Roberto Oliveri, Giordana Faggiano, Lavinia Andolina, Tania Garribba e Maya Talem prendono posto seguiti, tra gli altri, da Gabriel Montesi, Ludovico Succio, Alexia Turchi, Alessandra Scirdi e Dino Trappetti, Carola Stagnaro e Gabriele Andreoli. Cin cin fino a tardi mentre nella Capitale è già estate.

Ultimo aggiornamento: 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA