Il Sistina e Operation Smile: se il sorriso è uno spettacolo

Spettacolo e solidarietà in scena al Sistina con una replica speciale di Mary Poppins - Il Musical, a sostegno della Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Un connubio ideale fra uno show amato da generazioni di piccoli e un'organizzazione che pone al centro i bambini affetti da malformazioni al volto, restituendo loro il sorriso con interventi gratuiti di chirurgia plastica ricostruttiva. Viavai glam nel foyer.



Il presidente della Titanus Guido Lombardo saluta il regista Dario Argento, in cappotto scuro, al bar per una pausa. Appaiono il caschetto bruno di Emy Bergamo, in corto abitino a fiori su stivali scuri, e poi Alessandra Canale, in rosso. In sala prendono posto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il contrammiraglio Riccardo Guarducci. Ecco l'amministratore delegato Titanus, Massimo Veneziano, e Ilaria de Grenet, in total black. La Fondazione schiera il vicepresidente scientifico e medico chirurgo volontario, Domenico Scopelliti, il vicepresidente amministrativo Beatrice Dalla Chiesa, il consigliere e fondatore Bonifacio Spinola, con la figlia Olivia, i cofondatori Flaminia Elser e Cristina Bucci Casari Chiavari, il direttore generale Alessandra Corrias.Numerosi gli amici e sostenitori, insieme agli ambasciatori della Fondazione Alessia Antonelli, Laura Brioni, Georgia Vitetti Martini, Sveva Catalano Gonzaga. Prenotati, tra le poltroncine, Filippo e Giulia Cavalletti, Livio Campello, Anna Billeci. La serata è introdotta da Livia Azzariti, testimonial e cofondatrice di Operation Smile Italia, e da Scopelliti. Poi prende il volo la Mary Poppins italiana, Giulia Fabbri, ballerina, attrice e cantante. Accanto a lei, trentadue tra attori e ballerini e un'orchestra di tredici elementi diretti dal maestro Andrea Calandrini, con scenografie mozzafiato.