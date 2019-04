Salvamamme, la festa è doppia

L’INIZIATIVA

Il Family Support Center di Croce Rossa Roma e di Salvamamme hanno festeggiato il compleanno dei gemelli delle famiglie in difficoltà socio-economica dell’associazione e del lancio del progetto “Birthday Center”, finanziato dalla Regione Lazio con i fondi statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al quale cinquecento bambini tra 1 e 10 anni hanno potuto festeggiare il loro compleanno con un party in piena regola con tanto di torta, regali e candeline.



Al fianco del Salvamamme, come sempre, i tecnici del settore giovanile delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, capitanati dal responsabile eventi sociali, Massimiliano Bizzozero, con a seguito una delegazione di gemelli piccoli atleti. Per i bimbi e i loro genitori l’associazione ha voluto regalare oggi un momento di pura gioia ed emozione con una grande festa, tantissimi doni per i giovani festeggiati, un coniglio pasquale con un cesto di piccole uova e tanti giochi. Tra doni e leccornie per tutti anche un uovo gigante dono della Coop “Tirreno” e “Mamma Roma e i suoi figli migliori” aperto dall’ospite d’onore, Debora Diodati, Presidente della CRI di Roma e dalla Presidente di Salvamamme, Maria Grazia Passeri.



Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA