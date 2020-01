La Befana del Salvamamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calzette, giocattoli, regali e tanti dolcetti per cento bimbi con famiglie in difficoltà. Croce Rossa di Roma e Salvamamme, come da tradizione, organizzano, nel cortile di via Ramazzini, una semplice e dolce festa della Befana. Tutti accolti dalla vicesindaca di Roma Area Metropolitana, Teresa Maria Zotta, dalla presidente di Croce Rossa Italiana Roma, Debora Diodati, e da Maria Grazia Passeri, presidente di Salvamamme. Due le Befane in carne e ossa, l'attrice Donatella Rossi e la stilista Annalisa Di Piero, per animare il gioioso appuntamento, atteso con emozione ogni anno. Molti i vip. Da Vincenzo Bocciarelli, in partenza per un nuovo set, a Cinzia Leone, attualmente su Rai 3 nel programma condotto da Serena Dandini Gli Stati Generali. E ancora Francesca Ceci, attrice e regista di un nuovo cortometraggio sull'infanzia violata, Paolo Masini, presidente di Mammaroma e i suoi figli migliori, e Maria D'Amico. Dolce contributo al successo dell'evento con gli chef Dario Saltarelli, che dona ad ogni piccolo un panettoncino gourmet, e Bruno Brunori, responsabile eventi della Federcuochi Lazio, in scena con uno dei suoi deliziosi primi piatti. Poi i bambini smontano un grande albero di libri, predisposto dai volontari, e ne scelgono uno. La giornata prosegue presso le piste di ghiaccio della Capitale.