Ritorno a Sabaudia: in spiaggia sportivi, attori e volti della tv. Ecco chi c'era

C’è chi ritorna a Sabaudia perché se ne è innamorato e vi si rifugia spesso e c’è chi la scopre su suggerimento degli amici e impara ad apprezzarla. La città delle dune si conferma una delle località più gettonate tra i volti noti del cinema, della tv e dello sport che la scelgono per le loro vacanze estive o per weekend mordi e fuggi ai piedi del mitico promontorio del Circeo. Un ritorno quello di Riccardo Scamarcio avvistato nei giorni scorsi in una villa sul lungomare di Sabaudia. L’attore non ha mai fatto mistero del suo apprezzamento per la nota località balneare pontina. Per lui una vacanza all’insegna della riservatezza e dedicata al relax. È invece una new entry tra i frequentatori di Sabaudia Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019 che ha trascorso qualche giorno al mare dopo l’uscita dalla casa per godersi una vacanza in riva al mare. Probabilmente ad incuriosirla sono stati i racconti che le ha fatto Kikò, altro concorrente del GF che è originario di Sabaudia e che è tornato in città assieme all’altra protagonista del reality, Ambra, nelle scorse settimane. In spiaggia anche Claudia Zanella con la figlia. Tra i vip avvistati in questi giorni non ci sono solo volti noti del cinema e della tv ma anche del mondo dello sport. Totti ormai qui è di casa e trascorre, da anni, l’estate nella sua villa sul lungomare assieme alla moglie Ilary e ai figli Cristian, Chanel ed Isabel.



Era in città anche negli ultimi giorni ed è stato avvistato in stabilimenti balneari e ristoranti oltre che in spiaggia. Come sempre ogni volta che “appare” attorno lui si crea una folla di tifosi adoranti che gli chiedono un selfie insieme per immortalare l’incontro. Quest’anno ha scelto Sabaudia anche Lorenzo Pellegrini che si è concesso una vacanza assieme al moglie Veronica Martinelli che è al nono mese di gravidanza. Il centrocampista della Roma ha scelto Sabaudia per il suo relax post campionato in attesa del lieto evento. La moglie ha sfoggiato orgogliosa un bel pancione non rinunciando ad un po’ di tintarella. Campioni di oggi ma anche campioni del passato sulle dune dorate della città pontina. È stato avvistato infatti anche Marco Tardelli che si è regalato una vacanza al mare assieme alla compagna Myrta Merlino. Il campione del mondo dell’82 è stato paparazzato mentre prendeva il sole e si concedeva bagni in mare. Sabaudia, buen retiro di volti noti, spiaggia esotica ad una manciata di chilometri da Roma, località rinomata abbracciata dal Parco Nazionale del Circeo ma anche, un po’, paradiso dei paparazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA