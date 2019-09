Romolo + Giuly: festa pop tra amore, fiction e vip

Pronti per “La guerra mondiale italiana”? Da lunedì prossimo su Fox (canale Sky 112) ritorna l’irriverente serie comedy “ Romolo + Giuly” con una seconda stagione ricca di sorprese. Alle Officine Farneto, in via dei Monti della Farnesina e un cartello che indica “Per de qua”, il party di fine produzione per il nuovo debutto sulla pay tivù. Fra brindisi, open bar e dinner alla presenza degli attori e degli addetti ai lavori, tutti aspettano la preview del primo episodio nella location dalle architetture underground. Arrivano puntuali per il photocall i protagonisti Alessandro D’Ambrosi, “ Romolo Montacchi” nella sarcastica rivisitazione dell’opera shakespeariana, con Francesca Cortelazzo, e Beatrice Arnera, nel ruolo dell’amata “ Giuly Copulati”.



Accanto a loro gli “ex fidanzati” di set Niccolò Senni (Giangi) e Ludovica Martini (Deborah), assente all’evento, che dovranno mettere da parte le rivalità per fuggire dal “boss” meridionale Don Alfonso (Fortunato Cerlino) e dal cattivissimo lombardo Giorgio Mastrota, se stesso sullo schermo e che indossa una t-shirt con la scritta “Se io avrei”. Brilla di luce propria Cristiano Malgioglio, stella dalla voce fuori campo. In tempi di crisi politica, nella commedia di Fox Italia i romani hanno perso il conflitto mondiale e, dopo l’eruzione del Vesuvio, milanesi e napoletani assediano la Capitale così il Bel paese viene diviso in due da un governo federalista.



Nel cast, e sorridenti per i flash, Michela Andreozzi, la volubile “Olimpia Copulati” mamma di Giuly con il suo Massimiliano Vado, Lidia Vitale, che veste i panni della “pasionaria” madre di D’Ambrosi. Musica, cin cin e selfie a volontà. Carlo Conti, Luciana Littizzetto e Giobbe Covatta saranno special guest in alcuni camei. Le star del web Martina Dell’Ombra, al secolo Federica Cacciola, e Le Coliche, con Neva Leoni, ritornano alla grande. “Romolo+Giuly: la guerra mondiale italiana 2” è stata prodotta dalla “Wildside” di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da “Zerosix Productions”. Un’idea di D’Ambrosi, Giulio Carrieri, che ne è anche sceneggiatore con Flavio Nuccitelli, e Michele Bertini Malgarini, regista della prima unità, mentre la seconda è diretta da Giulio Magnolia. Festa fino a tardi e note pop.

